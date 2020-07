Xiaomi ha in serbo delle grandiose sorprese per i suoi utenti perché sta per arrivare un nuovo e importante aggiornamento di sistema, MIUI 12. Tantissimi consumatori in possesso di uno smartphone targato Xiaomi potrebbero ricevere da un momento all’altro la fatidica notifica per aggiornare il sistema e scoprire tutte le novità introdotte.

Secondo le notizie che circolano in rete, il nuovo aggiornamento introduce dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda il comparto grafico, dunque, i cambiamenti riguarderebbero anche le icone e diverse animazioni. Le novità, comunque, non finiscono qui perché ci sono dei notevoli miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni perché il colosso cinese ha deciso di offrire ai suoi utenti un’esperienza molto più fluida e dinamica.

Ancora non ci sono notizie su quando questo aggiornamento sarà possibile, ma in rete circolano una lista dei modelli che probabilmente saranno idonei a ricevere MIUI 12. Ecco i dettagli.

MIUI 12 in arrivo per questi modelli Xiaomi

Secondo la lista che circola in rete già da diversi giorni, questi sono i modelli idonei al nuovo aggiornamento anche se Xiaomi non si è ancora espressa in merito: