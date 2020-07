MediaWorld: le offerte migliori battono Euronics e Expert, il supersconto

Come tutti gli altri vettori, anche MediaWorld ha scelto di concedere agli utenti prezzi di favore. Le sue nuove offerte sono infatti diventate un punto fermo per tutti coloro che stanno cercando di acquistare qualcosa soprattutto in merito al mondo della tecnologia. Gli smartphone, così come le Smart TV, la mobilità sostenibile con bici e monopattini, elettrodomestici e molto altro, risultano ai prezzi minimi mai visti.

Rispetto a tutti gli altri concorrenti in questo caso MediaWorld ha scelto di rendere disponibili le promozioni sulla merce sia all’interno degli Store fisici che sullo Store online. Si tratta quindi di un grande vantaggio che potete sfruttare addirittura con la possibilità di ottenere tassi di interesse pari a zero sui vostri finanziamenti. TAN e TAEG sono allo 0%, per cui non mi basterà altro che mostrare il vostro conto corrente bancario o magari la vostra carta di credito.

Per avere tutti i codici sconto Amazon migliori e le nuove offerte ogni giorno, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

MediaWorld: il nuovo volantino mostra prezzi fuori di testa, ci sono tanti smartphone a disposizione

Per far fronte alle grandi offerte della concorrenza, MediaWorld ha optato per prezzi decisamente minimi. Il lato smartphone risulta estremamente fornito con tutte le grandi case produttrici in prima linea. Ci sono infatti Samsung con il suo Galaxy S20 a 649 euro, ma anche Xiaomi con la serie Redmi Note, Huawei e Apple con i suoi iPhone.

Ovviamente le offerte non riguardano solo la telefonia, ma anche molto altro. Sono presenti sul volantino anche diversi elettrodomestici di ultima generazione a prezzi introvabili sul mercato. Per scoprire tutti i dettagli, potete trovare il volantino a questo link.