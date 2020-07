Come ben sappiamo, ormai, nel corso delle ultime settimane il Governo Italiano ha stanziato svariati miliardi di euro per offrire a tutti i cittadini Italiani bonus e sconti. Fra i bonus introdotti di recente, come ad esempio il bonus vacanze e quello per la mobilità, il più apprezzato è in assoluto il Bonus Luce e Gas. Alcuni giorni fa, infatti, la piattaforma ufficiale di ARERA, ovvero l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha condiviso i requisiti per richiedere questo nuovo aiuto economico. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli.

Bonus Luce e Gas: ecco i requisiti per richiederlo

Bonus Luce

Iniziamo con il Bonus Luce. Per poter richiederlo, quindi, bisognerà scaricare in maniera gratuita il modulo presente sul sito ufficiale di ARERA. Ciononostante, però, gli Italiani che hanno intenzione di richiederlo dovranno rispettare i seguenti requisiti:

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; appartenere ad un nucleo familiare ritolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

Il Bonus Luce, inoltre, ha un importo che varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Ecco di seguito le differenze:

Numerosità familiare 1-2 componenti € 125

Numerosità familiare 3-4 componenti € 148

Numerosità familiare oltre 4 componenti € 173

Bonus Gas

Proseguiamo con il Bonus Gas. Il metodo per richiederlo è del tutto analogo al Bonus Luce ma, in questo caso, l’importo risulta essere fisso. Anche per il Bonus Gas, inoltre, ci sono dei requisiti da rispettare: