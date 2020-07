Google è ormai pronta ad introdurre alcune funzionalità esclusive all’interno del suo servizio di punta, ovvero Google Maps. Le nuove funzioni, attualmente in una prima fase di testing dedicata esclusivamente agli Stati Uniti, potrebbero arrivare prima del previsto anche nel nostro paese.

Nello specifico, tra le varie funzionalità introdotte dal colosso della Mountain View, la più importante riguarda i semafori, presenti ormai da tempo sui dispositivi di Cupertino con iOS aggiornato alla versione 13. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Google Maps: in test la nuova funzionalità che introduce i semafori

Stando a quanto riportato su Reddit, alcuni utenti facente parti del programma beta di Maps, hanno notato la presenza di alcune piccole icone ritraenti dei semafori, posizionate di fianco agli incroci. Nonostante si tratti di una funzione ancora in fase di test, e quindi molto lontana dal rilascio ufficiale, pare che Google abbia già svolto un lavoro eccezionale.

Trattandosi di una funziona ancora in beta, mancano ovviamente una serie di particolari importanti, come ad esempio la possibilità di ricevere delle notifiche sugli ingorghi e sul numero di semafori che si incontreranno lungo il tragitto. Google, infatti, continua a lavorare duramente per rilasciare ufficialmente questa nuova funzionalità il prima possibile.

Ciononostante, però, il colosso della Mountain View ha già espresso la sua intenzione nel rilasciare questa funzionalità anche in Europa e, quindi, anche nel nostro paese. Attualmente la nuova funzionalità dei semafori è attiva in fase di test esclusivamente nelle città di New York, San Francisco, Chicago e Los Angeles. Restate connessi per non perdere le ultime novità a riguardo.