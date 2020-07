Expert: utenti felicissimi per le nuove offerte in supersconto

Le solite offerte estive continuano ad arrivare, soprattutto quando si tratta dei soliti vettori italiani. Tra questi Expert si dimostra ancora una volta il più intraprendente il più incline a lanciare soluzioni dedicate al pubblico. Il suo nuovo volantino ha infatti fatto scalpore proprio per via dei grandi prezzi lanciati su tecnologia e altri articoli presenti all’interno degli Store.

L’obiettivo è quello di far ritornare tutti all’interno dei negozi fisici, proprio come si faceva prima che sopraggiungesse il periodo di emergenza e di conseguente quarantena. Il nuovo volantino lanciato il 13 luglio avrà l’opportunità di concedere grandi sconti a tutti fino al prossimo 23 luglio, con tante altre agevolazioni di cui potrete usufruire.

Per avere tutti i codici sconto Amazon migliori e le nuove offerte ogni giorno, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Expert lancia il suo nuovo volantino con tanti prezzi incredibili sulla tecnologia: ecco tutti i dettagli

Se il vostro obiettivo durante questa estate è quello di risparmiare, potete sicuramente affidarvi alle sapienti mani di Expert. Il colosso ha lanciato il suo nuovo volantino che continuerà ad andare avanti ancora per sei giorni con tutte le migliori soluzioni.

Ogni utente che deciderà poi di rateizzare il suo acquisto, potrà beneficiare, secondo le regole imposte dal volantino, di TAN e TAEG allo 0%. Sono presenti nel catalogo tantissimi smartphone, come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, Galaxy Note 10 Lite a 449 euro e Galaxy A51 a 299 euro. Non mancano però elettrodomestici, computer, Smart TV e veicoli per la mobilità sostenibile. In regalo per voi poi ecco uno SmartBox per viaggiare in più posti in Italia e non solo.