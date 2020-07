Esselunga: le offerte migliori di sempre ma solo per questi giorni

In molti non saranno più abituati a comprare articoli all’interno dei negozi fisici, ma i tanti colossi presenti sul territorio italiano ce la stanno mettendo tutta. L’obiettivo che si sono prefissati è quello di riportare le persone negli Store, proprio come ha fatto Esselunga.

Il grande marchio che da anni opera in Italia e in più regioni, ha deciso di lanciare tante nuove offerte fino al prossimo 22 luglio 2020. Queste sono soprattutto a base di tecnologia, con diversi smartphone e soprattutto dispositivi all’ultimo grido che arrivano a prezzi nettamente più bassi del solito. La campagna promozionale vuole assolutamente battere quella posta in essere dalla concorrenza, che di certo riesce a dire la sua in maniera costante. Tutti i prezzi che troverete all’interno del volantino di Esselunga sono disponibili solo se vi recate fisicamente negli Store. Pertanto non troverete gli stessi prezzi sul sito online.

Volantino Esselunga: prezzi bassi per la metà di luglio e fino al prossimo 22 del mese

Tutti i migliori prezzi di metà stagione sono disponibili sul nuovo volantino di casa Esselunga. Fino al prossimo 22 luglio potrete beneficiare di grandissime offerte soprattutto per quanto riguarda la tecnologia ed in particolar modo per quanto concerne gli smartphone. Un esempio è chiaramente il nuovo Samsung Galaxy A30s, il quale ha un costo di soli 179 €. Da ricordare che le sue caratteristiche principali consistono in 6,4″ display, 128 giga di memoria interna e 4 giga di RAM.