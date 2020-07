Netflix è la casa in cui tutti noi, almeno una volta, ci siamo rinchiusi in una giornata tempestosa. Difatti la mega piattaforma americana del 1997, dalla sua nascita ad oggi, non ha mai smesso di crescere e di fornirci ulteriori film e serie tv. Al suo interno ce ne sono di tutti i tipi: dal fantasy, al romantico, dalla commedia, allo splatter (genere cinematografico avente come caratteristiche, lo schizzare del sangue o la lacerazione dei corpi umani, con conseguente fuoriuscita di organi). Ma non finisce qui, perché è possibile trovare anche film comici, demenziali, thriller e di molte altre tipologie…

Tra le serie tv più quotate, per esempio, troviamo Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Ancora una volta ci chiediamo: tra quanto queste torneranno sulla piattaforma streaming Netflix? Scopriamolo insieme.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: le ultime notizie sulle serie televisive

Elite è una serie spagnola narrante le avventure di alcuni studenti dell’istituto elite chiamato Las Encinas. Essa è giunta ed è ferma alla terza stagione, in quanto l’emergenza Covid-19 ha costretto l’interruzione delle riprese della quarta e della quinta stagione. Vi aspettano delle novità succulente: tra queste avrete a che fare con personaggi mai visti prima.

Per quanto riguarda Riverdale, la serie perfetta per ragazzi ed adolescenti, è tornata a scaldare i motori per la sua quinta stagione. Anche in questo caso, le riprese si sono fermate a causa del Coronavirus, ma la serie farà il suo ritorno tra pochissimo.

Non si può dire lo stesso di Black Mirror: la serie fantascientifica difatti subirà un lungo periodo morto. La ragione di tale scelta sta nel fatto che l’autore della serie abbia deciso di lavorare ad altri progetti. Per una sesta stagione quindi, non ci resta che aspettare pazientemente.

Infine, terminiamo con Suburra: la serie crime italiana ha riscosso grande fama in tutto il mondo ed è già pronta per la sua terza e ultima stagione.