Continua la caccia ai vecchi telefoni cellulari nel mondo del collezionismo, soprattutto per quanto riguarda alcuni modelli veramente difficili da trovare in buone condizioni e completi di accessori. In tantissimi sono rimasti stupiti di quante persone sono affascinate da questi vecchi oggetti, ma soprattutto di quante persone sono disposte a sostenere cifre piuttosto alte per possedere tutti gli esemplari importanti.

Nel mondo della telefonia ci sono numerosi modelli importanti, anche perché negli anni ‘80, ‘90 e 2000 le aziende telefoniche hanno lanciato in commercio tantissimi modelli di telefoni cellulari, di ogni tipo e di ogni prezzo. Nel paragrafo qui di seguito, eccovi descritti i modelli che attualmente sono più ricercati dai collezionisti.

Cellulari anni ‘80, ‘90 e 2000 che valgono più di 1000,00 Euro? Ecco quali sono

Anche partecipando alle varie aste online è possibile scoprire quali sono i modelli di telefoni cellulari più gettonati e il loro rispettivo costo attualmente. Senza ombra di dubbio a farne parte sono modelli sviluppati dalla Nokia, Motorola ed Ericsson, che in quegli anni hanno lanciato in commercio tantissimi esemplari.

Il primo modello della Nokia e della Motorola, sviluppati rispettivamente alla fine degli anni ‘80, sono i primi due modelli che vantano un valore economico di 1000,00 Euro se in buone condizioni. I loro nomi sono il Mobira Senator e del DynaTAC 8000X.

L’altro modello è il T10 sviluppato dall’azienda telefonica Ericsson alla fine degli anni ‘90. Ha riscosso un successo incredibile in quegli anni per la sua caratteristica principale, lo sportellino che protegge i tasti quando non è utilizzato. Oggi ha un valore di 2000,00 Euro se le condizioni sono buone, funzionante ed è completo dei suoi accessori.