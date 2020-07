Android Auto è il fiore all’occhiello di Google e dei suoi automobilisti che lo usano per aumentare considerevolmente l’interattività in auto. Tutto si svolge nel contesto della sicurezza con la maggior parte delle funzionalità accessibili via comandi vocali.

Con la sua ultima revisione conferita dall’aggiornamento di Luglio il colosso di Mountain View introduce una importante novità per tutti. Secondo il changelog della nuova versione dell’app (ora funzionante anche in modalità wireless) è possibile interagire con Youtube Music in Google Maps. Questo consente di gestire in maniera più rapida ed efficace la nostra lista di playlist senza uscire dal sistema di navigazione. Scopriamo come funziona.

Google aggiorna Android Auto: un piccolo cambiamento che migliore l’uso del navigatore

Usare il navigatore nel silenzio più assoluto della propria auto può essere snervante. Non possiamo nemmeno pensare di giocherellare con i comandi mentre siamo lanciati a 100 Km/h in autostrada. Proprio per questo può tornare utile l’ultima implementazione made by Google che estromette Google Play Music offrendo la possibilità di impostare Youtube come predefinito.

Lo possiamo fare dalle Impostazioni attraverso la sezione dedicata che sblocca un utilizzo hands-free. La versione compatibile è Android Auto 5.4 attualmente in rilascio per tutti gli utenti con infotainment compatibile.

Google ha in mente un piano di ottimizzazione ben preciso per i propri sistemi di navigazione a partire dagli USA, dove ultimamente agli autovelox ed ai limiti di velocità in primo piano si sono sommati gli indicatori dei semafori che stanno per arrivare anche in Italia su Google Maps.

Nel frattempo è in corso la risoluzione dei problemi con Spotify per l’uso delle funzionalità in auto. Dopo l’ultimo update l’app risulta essere inaccessibile. Un discorso che la piattaforma condivide anche con TuneIn Radio e Deezer che necessitano di un apposito fix. Sono presenti nel drawer delle app ma non si possono utilizzare.