I feedback positivi che è riuscita ad ottenere Netflix col tempo sono davvero tanti. Tutto questo anche grazie alla presenza di ottime produzioni originali che si fanno sempre largo sulla piattaforma. Il servizio streaming è estremamente utilizzato in tutto il mondo, tanto che si è guadagnato la fiducia di ben 200 milioni di utenti paganti in tutto il globo. Durante il periodo di lockdown, essendo che molte persone erano costrette a rimanere a casa, il colosso americano ha avuto modo di vedere quali erano le serie TV che avevano un maggior riscontro rispetto ad altre. Tra i titoli più in voga in questo momento abbiamo sicuramente After Life, Sex Education e Peaky Blinders.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: le ultime novità in circolazione

Iniziamo parlando di After Life. La serie TV black comedy sembra aver riscosso davvero un ottimo successo. Molti fan infatti sono in grande attesa della terza stagione, la quale è stata recentemente confermata dalla produzione. Purtroppo però, non ci sono ancora notizie riguardo una possibile data di rilascio.

Per quanto concerne Sex Education invece, c’è stato un grosso successo tra i giovani, anche perché i temi trattati dalla serie sono molto inerenti alla loro vita. La produzione sembra essersi fermata da tempo a causa dei problemi correlati all’emergenza sanitaria. Di conseguenza, non è ancora chiaro quando arriveranno le nuove puntate.

Terminiamo infine con Peaky Blinders. La serie TV ha riscosso un successo planetario e molti utenti si sono appassionati molto alla serie. A causa del Coronavirus, l’attesissima sesta stagione sta tardando ad arrivare. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, le riprese sarebbero state avviate di recente.