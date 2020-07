Allo stato attuale le note audio hanno un ruolo sempre più determinante sulle piattaforme di messaggistica istantanea ed in particolar modo su WhatsApp. Gli analisti del servizio stanno evidenziando come di giorno in giorno si assottiglia il divario tra i messaggi testuali e le registrazioni vocali. A breve è previsto un sorpasso che ha evidentemente del clamoroso.

WhatsApp, una nuova funzione disponibile con le note audio

Il team che si occupa dello sviluppo di WhatsApp ha ovviamente ben presente tale evoluzione nel mondo della comunicazione. Non è un caso se un numero sempre maggiore di aggiornamenti è dedicato proprio all’evoluzione delle note vocali.

Lo strumento delle registrazioni vocali, da qualche settimane, è stato potenziato con un nuovo sistema per le notifiche. Gli utenti di WhatsApp potranno, infatti, ora ascoltare una nota audio senza aprire la chat, direttamente dalla notifica in arrivo sullo smartphone.

La notifica di WhatsApp con nota audio prevede una replica della famosa icona del file multimediale. Per ascoltare il messaggio, sarà necessario fare un semplice tap sul tasto Play sulla notifica, proprio come nella chat. Attraverso questo sistema ci sarà maggiore spazio per la privacy, con la possibilità di riprodurre una registrazione vocale senza attivare le notifiche di visualizzazione e di ascolto.

Questo nuovo sistema per note audio e per notifiche è attualmente disponibile sugli iPhone con versioni aggiornate di iOS e su una serie di smartphone recenti Android. Nel corso dei prossimi mesi, in base alle direttive degli sviluppatori, la novità sarà ampliata ad un numero crescente di utenti.