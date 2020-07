Novità interessanti sono appena intercorse nel mondo di Vodafone, in particolar modo sotto il profilo delle ricariche e dei tagli disponibili a favore della clientela. Dopo già due diverse modifiche applicate ai tagli da 5 e 10 euro, anche quello da €20 si presenta sotto una facciata rinnovata e comprendente al suo interno delle novità assolute. Tutto ciò sarà di gradimento per la clientela dell’operatore rosso? Scopriamo anzitutto di cosa si tratta.

Vodafone introduce la Giga Ricarica 20 ed altre novità: ecco i dettagli

La nuova opzione di Vodafone riservata alla ricarica del credito telefonico è stata denominata “Giga Ricarica 20“: comprendente €19 di traffico, il restante euro che ogni utente paga viene destinato all’innovativa promozione che permette di ottenere 5 giga di dati aggiuntivi al mese.

Facente parte della serie Giga Ricarica, dunque, questo taglio va a sommarsi al già presente servizio da €5 che offre €4 di traffico telefonico e 5 giga di dati aggiuntivi e al servizio da €10 che, invece, offre €9 di credito telefonico e 5 giga di dati aggiuntivi.

Quanto appena annunciato, in ogni caso, non è l’unica novità poiché partire da questi giorni sarà possibile acquistare anche un innovativo taglio di ricarica attraverso la modalità “ricarica in cassa“, la quale permette di provvedere al proprio credito telefonico direttamente a supermercato mentre si sta facendo la spesa. Gli utenti di Vodafone Italia, dunque, potranno ricaricare il loro credito telefonico anche con una ricarica standard da €13 comprendenti, per l’appunto, €13 di traffico reale.

Per concludere, infine, comunichiamo ai nostri lettori che nel caso di acquisto di due Giga Ricarica in un tempo compreso di 24 ore, i dati aggiuntivi saranno cumulabili tra di loro.