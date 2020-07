Anche per queste settimane estive, gli utenti che vorranno effettuare operazioni di portabilità per la propria linea mobile potranno contare sulle promozioni di Vodafone. Il gestore inglese cerca di attrarre nuovo pubblico al suo già ricco bacino di clienti con iniziative che coniugano ampie soglie di consumo e prezzi da ribasso.

Vodafone, minuti e sino a 50 Giga di internet con le nuove offerte

Tra le migliori promozioni messe a disposizione dal gestore inglese spicca Special 50 Giga. La promozione è confermata con il suo modello storico che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali con l’aggiunta di 50 Giga per navigare in rete. Il costo dell’iniziativa si attesta sui 7,99 euro con pagamento previsto ogni trenta giorni.

Questa offerta di Vodafone è prerogativa per tutti gli attuali clienti di Iliad o anche per gli utenti che ad oggi hanno una SIM con operatori virtuali.

In aggiunta a Special 50 Giga, Vodafone mette sul piatto anche la sempre popolare Special 40 Giga. Il pacchetto dei consumi prevede sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 40 Giga per la connessione internet. A differenza della precedente ricaricabile, il costo mensile scende a 6,99 euro.

Per poter attivare le due promozioni sarà necessario aggiungere ai costi di rinnovo una quota una tantum di 10 euro. Le due ricaricabili presentate sono delle winback, disponibili quindi solo per coloro che effettueranno operazione di portabilità del numero. Per l’attivazione è necessario rivolgersi in uno store ufficiale del gestore ed attendere dai due ai tre giorni per il cambio rete.