Sono sempre più numerosi i consumatori che decidono di aprire un conto corrente, una sorta di firma di un contratto con la quale si stabilisce una serie di condizioni da rispettare per ricevere il miglior servizio in maniera congruente da parte di Unicredit, Intesa San Paolo, BNL o qualsiasi altro Istituto. I consumatori con un conto corrente aperto, dunque, hanno dei diritti da rispettare e se quest’ultimi non sono rispettati, l’Istituto di Credito d’interesse può scegliere di sciogliere il contratto che lo lega con i clienti.

È molto importante prestare attenzione perché Unicredit, Bnl o qualsiasi altra banca può in qualsiasi momento chiudere il conto corrente dei suoi contribuenti che non rispettano alcune regolarità. Ecco i dettagli.

Unicredit, Intesa San Paolo, BNL e altre banche chiudono i conti: ecco in quali casi

A chiarire tutte le perplessità su questa possibile iniziativa è il Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Mattia Villarosa, dichiarandola una decisione del tutto legittima da parte della banca se giustificata con dei documenti ufficiali.

Come anticipato prima una decisione del genere avviene nel caso in cui di irregolarità come ad esempio dei debiti piuttosto gravi dove l’istituto di credito in questione li definisce abbastanza gravi da non poter tornare in pari oppure nel caso in cui il contribuente risulta essere perseguibile a norma di legge soprattutto a livello finanziario.

Proprio per questo motivo è molto importante prestare attenzione e soprattutto essere sempre in regola rispettando tutte le norme, perché anche in questo modo si cerca di combattere l’evasione fiscale.