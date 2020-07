Alcuni ex clienti dell’operatore Vodafone Italia che hanno lasciato il consenso commerciale, stanno ricevendo un SMS winback per attivare l’offerta Special 50 Digital Edition a soli 7 euro al mese.

L’offerta è attivabile da tutti gli utenti che ricevono l’SMS da parte di Vodafone sia nei rivenditori aderenti o in alternativa anche direttamente online, fino al prossimo 21 luglio 2020. Scopriamo insieme cosa prevede.

Torna in Vodafone con la Special 50 Giga Digital Edition

L’offerta Special 50 Giga Digital Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 7 euro al mese. Il costo di attivazione e della SIM sono totalmente gratuiti.

Ecco l’SMS che sta inviando l’operatore: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 21 Luglio 2020“.

Durante questo periodo ogni ex cliente selezionato può avere date di scadenza diverse, poiché sono personalizzate in base alla data di invio dell’SMS. Ad esempio, alcuni clienti stanno ricevendo proposta per attivare la medesima offerta a 12 euro al mese. Per maggiori informazioni potete chiamare il Numero Verde, rilasciato anche dall’operatore all’interno dell’SMS: 800034663.

Vi ricordo che con questa offerta sono inclusi i cosiddetti Digital Services, cioè l’assistenza tramite canali digitali di Vodafone, come ad esempio TOBi e l’App MyVodafone, inclusi e disponibili 24 ore su 24 per chattare con un consulente ed essere eventualmente richiamati.