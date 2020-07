Nel corso dell’emergenza Covid, TIM, Vodafone e WindTre hanno elargito a tutti i clienti una serie di servizi aggiuntivi per fronteggiare al periodo di lockdown. Nelle fasi calde della primavera, ad esempio, i principali gestori hanno previsto iniziative di solidarietà digitale con un particolare interesse al traffico internet.

TIM, Vodafone e WindTre, con le SIM sarà possibile acquistare viaggi in treno

Dopo il lockdown, anche per l’estate tutti gli utenti di TIM, Vodafone e WindTre potranno beneficiare di servizi aggiuntivi rispetto al passato. In nome di una partnership congiunta dei provider Trenitalia è ora nato un nuovo servizio per gli abbonati. Dopo la possibilità di acquistare ticket per il servizio pubblico urbano, i clienti degli operatori principali potranno ora anche comprare biglietti per viaggi in treno semplicemente sfruttando il credito residuo.

Per acquistare biglietti ferroviari con la propria SIM, c’è un semplice procedimento da seguire. In primis, sarà necessario aprire l’app Trenitalia, poi scegliere il viaggio da acquistare ed infine selezionare come metodo di pagamento la fatturazione con credito residuo. La comodità di acquistare i biglietti con il proprio smartphone è assicurata. Difatti, gli utenti potranno ricevere il biglietto senza carta di credito e senza doversi ricordare PIN o codici vari.

Il biglietto acquistato sarà trasmesso agli utenti via SMS. E’ bene sottolineare alcune condizioni: in primo luogo, sarà possibile comprare con il proprio credito residuo sol titoli relativi al trasporto regionale di Trenitalia. Il costo del viaggio non dovrà essere superiore ai 13,75 euro. Sarà inoltre applicata una commissione di 0,25 centesimi alla transazione.