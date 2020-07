Il gestore telefonico TIM lancia in commercio delle nuove offerte telefoniche per ampliare la sua clientela e soddisfare con il suo servizio dei nuovi clienti. C’è un’ampia scelta di tariffe telefoniche che i consumatori possono prendere in considerazione in base alle proprie esigenze, ma eccovi svelati maggiori dettagli nel paragrafo qui di seguito.

Tim propone delle nuove tariffe: ecco quali sono e i loro rispettivi costi

La prima tariffa proposta dal gestore telefonico blu è Tim 4.5 con la quale propone ai probabili nuovi clienti i seguenti contenuti: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 40GB di Internet per la navigazione in rete. Il canone mensile da sostenere è di 19,99 Euro al mese.

La seconda offerta telefonica è denominata Tim 5G con cui è possibile usufruire di: minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 50GB di traffico dati fino a 2GBPS. Inoltre sono disponibili a costo zero anche i seguenti servizi telefonici: LoSai e ChiamamiOra. Il canone mensile da sostenere è di 29,99 Euro.

Infine, un’altra tariffa telefonica decisamente molto gettonata è Tim 5G unlimited con la quale le chiamate, gli SMS e i GB sono illimitati. Sono gratuiti anche i servizi LoSai e ChiamamiOra, inoltre sono inclusi nella tariffa anche 250 minuti verso l’estero, TimGames gratis per tre mesi e 3GB di traffico dati da utilizzare per il roaming nell’Unione Europea. Il canone mensile da sostenere è di 39,99 Euro.

Il gestore telefonico Tim propone anche altre offerte che è possibile consultare direttamente sulla sua pagina ufficiale confrontando eventualmente prezzi e contenuti tra tariffe.