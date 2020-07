Tornano le serie più amate su Netflix per un’estate piena di sorprese. Dopo l’annuncio per l’arrivo sulla piattaforma di Vis a Vis a fine luglio e Lucifer il 21 agosto, il pubblico ha ottenuto conferma del ritorno sul set anche di Suburra, Élite e Riverdale (anche se gli ultimi due riprenderanno più tardi).

Stando alle notizie trapelate, per Suburra mancherebbero poche settimane di riprese – forse addirittura un paio al massimo – per intraprendere la post-produzione. Si pensava che le attività sul set fossero già terminate prima del lockdown, visto che si cercavano comparse in autunno, ma a quanto pare non si è riusciti a concludere prima del sopraggiungere dell’emergenza Coronavirus.

Élite, Riverdale e Black Mirror: ecco ciò che sappiamo

Élite 3 è sbarcata sul catalogo Netflix Italia lo scorso marzo ed è certo il rinnovo per la quarta stagione, che probabilmente andrà in onda l’anno prossimo.

Un po’ diverso il discorso per Riverdale, che invece ottiene la sua conferma per la quarta stagione, in realtà già trasmessa nel 2019 sulle reti internazionali e di cui si attende l’arrivo su Netflix Italia, anch’esso previsto per il 2021. Al momento infatti si possono guardare solamente le prime tre stagioni sulla piattaforma di streaming.

Su Black Mirror, in realtà, non si hanno aggiornamenti. Il singolare format della serie le consente di proseguire in qualsiasi momento, anche distanziando di molto le stagioni una rispetto all’altra. Intanto, il ritorno sembrava vicino quando appena qualche mese fa comparvero in Spagna dei cartelloni pubblicitari, che alludevano alla situazione corrente a causa del Coronavirus, e che hanno suscitato notevole interesse nel pubblico. A quando pare, però, questa circostanza non sarebbe un preludio al ritorno della nuova stagione.