Le partite di Serie A andranno avanti anche per questa seconda metà del mese di Luglio per un’estate che risulta essere ricca di appuntamenti e di esclusive per i clienti di Sky. A conclusione del massimo campionato, nel mese di Agosto, gli appassionati di calcio e sport avranno pane per i loro denti con Formula 1, Champions League ed NBA.

Sky, le nuove offerte ad hoc per il digitale terrestre

In occasione di un’estate mai così ricca di eventi, Sky ha presentato importanti novità per la sua offerta commerciale. Insieme alle iniziative dedicate alla piattaforma satellitare, la tv a pagamento vuole occupare uno spazio di primaria importanza anche nel settore del digitale terrestre.

Con la tecnologia del digitale terrestre, gli abbonati potranno accedere ad una selezione di canali Sky per Sport e Calcio. Ad un prezzo di 34,90 euro ogni trenta giorni (costo bloccato per il primo anno di abbonamento) sarà dunque possibile attivare un abbonamento alla pay tv senza parabola e senza decoder, direttamente dal proprio televisore. L’iniziativa è valida sia per tutti coloro che decideranno di entrare a far parte di Sky nei prossimi giorni, ma anche per tutti gli attuali clienti con già attivo un piano per il satellitare.

A completare la promozione della pay tv si inserisce anche il servizio, Sky Go. L’extra di Sky Go è conveniente come non mai. Dato che gran parte degli eventi occuperanno le settimane estive, con l’app streaming si potrà seguire il proprio sport preferito o la propria squadra del cuore anche lontano da casa.