Dopo un lungo periodo di stop, torna nuovamente una delle promozioni più apprezzate dai clienti Carta Oro di American Express. Effettuando un pagamento con carta, infatti, gli utenti interessati potranno riscattare un buono sconto di ben 150 € da utilizzare su Amazon.

Il meccanismo per riscattare il bonus, quindi, risulta essere molto semplice. Per ottenere lo sconto di 150€, infatti, i clienti American Express dovranno effettuare un acquisto su Amazon di almeno 750 euro, utilizzando come metodo di pagamento la Carta Oro. Effettuato questo semplice passaggio, quindi, i 150 euro verranno immediate rimborsarti sul proprio conto.

Scopriamo di seguito a maggiori dettagli a riguardo.

Bonus Amazon 150€: ecco come riscattarlo con American Express e Carta Oro

Prima di effettuare l’acquisto, però, bisogna far attenzione alle limitazioni. L’offerta, infatti, è attualmente riservata esclusivamente ai titolari di Carta Base che, negli ultimi 12 mesi, non hanno posseduto una Carta American Express iscritta al Programma Membership Rewards.

Per quanto riguarda la Carta Oro, invece, questa può essere attivata in maniera gratuita direttamente online. La quota di iscrizione al programma di Membership risulta essere gratuita ma, la Carta Oro, ha un canone mensile di ben 14 € ( a partire dal secondo anno )

Ricordiamo infine che per richiedere la nuova Carta Oro, bisognerà collegarsi direttamente online al seguente indirizzo. Restate connessi per scoprire tutte le ultime novità a riguardo.