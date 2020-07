Il Reddito di Cittadinanza potrebbe essere scaduto per alcuni italiani che hanno aderito fin dal primo momento al progetto per gli aiuti economici dello Stato. La data del 27 Giugno 2020 potrebbe essere stata potenzialmente l’ultima per la ricezione del bonifico su PostePay. Tanti si chiedono se i soldi continueranno ad arrivare puntualmente anche per il mese di Luglio 2020. Arriveranno ma bisogna conoscere lo stato della domanda ed eventualmente i requisiti essenziali per predisporne il rinnovo. Ecco tutti i dettagli.

Reddito di Cittadinanza: ultime novità con i bonifici di Luglio

Secondo il dato ufficiale il tasso di partecipazione al RdC è del 18%. Tra costoro tanti aspettano l’accredito sul conto mentre altri sono già giunti alla fine dei bonus. Il fatto positivo è che si può ripresentare domanda al verificarsi delle suddette condizioni economiche:

ISEE inferiore a 9.360 euro all’anno se si è in affitto, altrimenti non deve superare i 7.560 euro l’anno per chi vive in casa di proprietà;

se si è in affitto, altrimenti non deve superare i per chi vive in casa di proprietà; patrimonio immobiliare inferiore a 30.000 euro , considerando anche eventuali patrimoni posseduti all’estero;

, considerando anche eventuali patrimoni posseduti all’estero; patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro, limite che sale fino a 2.000 euro in più per ogni componente familiare successivo al primo figlio (fino a una cifra massima di 10.000 euro), di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5.000 euro in caso di persona con disabilità in famiglia.

Niente da fare, invece, se nei tempi e nei modi stabiliti la situazione patrimoniale è cambiata includendo:

possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi precedenti alla richiesta del RdC, oppure di auto con cilindrata superiore ai 1.600 cc o moto con cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni;

navi e imbarcazioni da diporto;

soggetti in stato detentivo;

famiglia in cui uno dei componenti si è dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti alla richiesta, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa.

Con le ultime condizioni l’istanza potrebbe essere rigettata per giusta motivazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.