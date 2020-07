Molti utenti ed addetti ai lavori concordano sul fatto che le promozioni di Iliad ad oggi restano tra le migliori sul mercato della telefonia mobile. Nonostante la concorrenza agguerrita, per tutto il corso dell’estate il provider francese continuerà a puntare sulla sua offerta Giga 50, la ricaricabile low cost divenuta oramai popolare tra il pubblico.

Iliad, per il cambio di tariffa c’è ancora un nulla di fatto

Le promozioni a basso costo e con alte soglie di consumo rappresentano il vero marchio di fabbrica di Iliad. Tuttavia, proprio la convenienza delle tariffe ha fatto emergere un’anomalia non da poco.

I clienti che scelgono di attivare una SIM con il gestore francese, infatti, sono esposti ad un vincolo stringente che unisce la ricaricabile scelta con il proprio profilo tariffario. Le attuali regole dell’operatore dicono che tutti coloro che attiveranno o che hanno attivato promozioni come Giga 50 o la Giga 40 non possono modificare il piano. In pratica, con Iliad manca ancora il servizio di cambio tariffa.

Questo limite del gestore va particolarmente a danno di tutti i primi abbonati del gestore. Tutti coloro che tempo fa avevano scelto la promozione Giga 30 come riferimento, oggi non possono effettuate l’upgrade alla più conveniente ricaricabile Giga 50. Vi è solo un metodo per i già clienti Iliad di attivare la Giga 50: creare un nuovo profilo con conseguente nuovo numero di numero di telefono.

Il servizio di cambio tariffa era stato garantito dai tecnici di Iliad tempo fa. La mancanza di tale strumento non sta passando di certo inosservata per i clienti.