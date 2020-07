Iliad non si è mai smentita in oltre un biennio di onorata carriera commerciale in Italia. Ha mantenuto in tutto e per tutto ogni sua promessa culminando in vetta al merchandising mobile con la sua intramontabile “Giga 50“. Continua ad offrirla allo straordinario prezzo di 7,99 euro al mese con un tutto compreso che vale sia per contenuti che per velocità in 4G Plus. Oltre 5 milioni di utenti si dicono soddisfatti della scelta fatta e mentre si preparano all’idea della rete fissa scoprono una novità assurda annunciata da Free Mobile per il mercato francese delle SIM inedite.

In particolare il classico formato nano sta per essere relegato a ruolo di secondo piano in vista di una componente eSIM che farà uso della nuova tecnologia VoLTE per la gestione delle chiamate via Internet che incrementano qualità e velocità di collegamento. Scopriamo le ultime news al riguardo.

Iliad annuncia le eSIM, presto anche in italia con chiamate in HD

La decisione di Xavier Niel ha sorpreso tutti. La compagnia, inizialmente reticente a questo cambiamento, ha optato per l’adozione della nuova componente tecnica annunciando le eSIM Iliad chiara evoluzione del mercato telefonico.

Le eSIM rappresentano le cosiddette SIM virtuali, ovvero supporti direttamente integrati negli smartphone con un microchip attivo sempre in ascolto sul segnale di rete. Al loro interno troviamo gli stessi dati delle vecchie schede ma un minore ingombro logico che consente un’ancora più attenta miniaturizzazione dei dispositivi digitali.

I dubbi si sono via via affievoliti per una presentazione attesa a Giugno 2020 e successivamente rinviata per motivi non ancora noti. Per l’Italia, in virtù degli ultimi sviluppi, non ci sarà molto da attendere. Grazie alla chiamata LTE potremo gestire in contemporanea sia il traffico dati che le telefonate. La nuova soluzione esordirà in Francia in linea temporale con la presentazione della nuova infrastruttura proprietaria di rete 5G. Il passo successivo è l’Italia dove tutti aspettano la prossima rivoluzione.