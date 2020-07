Elon Musk, imprenditore e inventore sudafricano con cittadinanza canadese, continua a stupire tutto il mercato con le sue idee e in questo caso ha sorpreso tutti con la sua nuova progettazione. Tra idee e motori, l’imprenditore ha sviluppato un nuovo treno super sicuro, efficiente, eco-friendly e soprattutto più che veloce.

La sua idea è già nota in tutto il mondo e l’imprenditore ha già ricevuto i primi si, ma eccovi svelati tutti i dettagli qui di seguito.

Elon Musk stupisce tutti con la sua nuova idea: Hyperloop arriva in Italia

Questo nuovo progetto si chiama Hyperloop e il noto imprenditore ha voluto sviluppare un mezzo di trasporto produttore di energia zero a consumo. In particolare, la sua idea consiste nel ricoprire i vagoni del treno con i pannelli solari e inserire i freni a recupero d’energia, in questo modo è possibile recuperare l’energia necessaria per far circolare il treno.

I consumatori potrebbero spostarsi con un nuovo mezzo a bassissime emissioni perché il sistema su cui si basa corrisponde alla lievitazione passiva, una nuova tecnologia chiamata vactrain. Questa nuova tecnologia permetterebbe al treno di muoversi all’interno di un tunnel dove viene creato un vuoto d’aria così da permettergli di galleggiare. Questo nuovo progetto non è così distante come in tanti credono perché un team di ricerca in Italia sta già lavorando duramente per creare la prima tratta in Italia di questo nuovo mezzo.

Secondo le ultime notizie, i consumatori potrebbero viaggiare ad una velocità massima di 1000km/h salvaguardando l’ambiente grazie alle sue alimentazioni da fonti rinnovabili.