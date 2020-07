Di certo questo primo semestre del 2020 a scanso di equivoci ha segnato un periodo molto importante per la nota azienda di telefonia cinese Huawei, essa infatti ha dovuto immediatamente correre ai ripari a seguito del ban commerciale subito ad opera del presidente USA Donald Trump, ciò ha innescato una serie di conseguenze abbastanza sgradite ma inevitabili.

Ciò che principalmente ha scosso l’azienda è stata la perdita dei Google Services non più fruibili sui device di nuova generazione, cosa che ovviamente non ha avuto un impatto commerciale positivo e che ha obbligato l’azienda cinese ad una vera rivoluzione.

Ovviamente al centro di questo cambiamento c’è la stessa Huawei, la quale dovrà puntare in toto su stessa per non far rimpiangere agli utenti i servizi Google ma anzi diventare una competitor di alto livello.

A quanto pare l’inizio di questo processo di auto-elevamento parte proprio dal rinnovamento delle interfacce grafiche installate a bordo dei device, stiamo parlando della EMUI la quale a breve si aggiornerà alle versioni 10.1 e 11, vediamo insieme quali smartphone godranno le nuove release.

Ecco i device prescelti

Le nuove versioni introdurranno alcune funzionalità importanti oltre ad un restyle grafico, tra queste abbiamo un nuovo gestore file, una gestione dispositivi condivisa con l’ecosistema Huawei, nuove animazioni multicolor per l’always on display ed editing di file, ecco di seguito l’elenco degli smartphone che a breve saranno aggiornati:

EMUI 10.1

P30,

P30 Pro,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Mate 20 X (connessione 4G),

Mate 20 X (connessione 5G),

nova 5T,

Mate Xs,

P40 lite,

nova 7i,

Mate 30,

Mate 30 Pro,

Mate 30 Pro 5G,

MatePad Pro,

MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11