Chernobyl, una cittadina che si trova all’estremo confine tra Ucraina e Bielorussia, è nota in tutto il mondo per il più grave disastro nucleare avvenuto il 26 Aprile 1986. Un’intensa nube di radiazioni non ha solo devastato l’intera cittadina, ma i suoi effetti si sono percepiti anche in numerose zona dell’Europa. Secondo gli esperti, ancora oggi si percepiscono.

Dopo ben 34 anni di distanza, tutti i fatti finora minimizzati sono raccontati in maniera inconscia da una nuova docu-serie sviluppata in collaborazione con HBO e Sky Atlantic. Con il titolo Chernobyl la serie televisiva ha decisamente conquistato numerosi utenti che si sono sempre di più affascinati a questa misteriosa e importante storia.

Chernobyl, la serie televisiva che conquista tutti: ecco tutte le informazioni a riguardo

Tantissime persone hanno potuto guardare e documentarsi sulla storia di Chernobyl grazie alla mini-serie televisiva creata e scritta da Craig Mazin. Con i suoi cinque e forti episodi la fiction racconta abbastanza fedelmente l’andamento dei fatti senza correggere troppo i dettagli. Difatti, durante la visione degli episodi è possibile guardare documenti ufficiali o filmati ripresi con i droni dello stato attuale della città che inquadrano soprattutto la fauna e la flora.

Tutti i cittadini si sono ritrovati costretti a scappare dalla città e alcuni filmati registrati con i vari droni inquadrano anche la distruzione della foresta rossa, dove ci sono ancora tanti misteri da risolvere. Per quanto riguarda i personaggi della serie, sono esistiti realmente e anche le cassette a nastro che nella fiction utilizza Jared Harris, noto attore britannico.