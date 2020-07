I nuovi ed ufficiali Bonus Auto 2020 sono finalmente arrivati e diventati disponibili per l’acquisto di nuovi veicoli da parte dei cittadini. Grazie al Decreto Rilancio, i già rinomati ecobonus si sono arricchiti andando a toccare le soglie dei 10.000 euro e introducendo al loro interno anche le automobili Euro 6, fin’ora escluse. Proprio in merito a questa categoria di mezzi è ufficiale che gli incentivi massimi potranno toccare quota 3500 euro al patto che un auto con meno di dieci anni di vita verrà rottamata (in caso contrario il bonus sarà minore).

Per rimanere in carreggiata e portare a casa un nuovo veicolo senza però spendere troppi soldi, cinque modelli di auto presenti sul mercato si configurano attualmente come i più ideali soprattutto per una motivazione: la spesa finale ammonterebbe a meno di diecimila euro.

Auto Euro 6: quali acquistare se si vuole rimanere al di sotto dei diecimila euro con il bonus Auto 2020

Il mercato automobilistico offre ai clienti una scelta molto variegata ciononostante, quando i budget sono ristretti e vi sono dei requisiti prefissati al fine di ottenere il bonus auto, la scelta può diventare molto striminzita. La vita ha però insegnato a tutti quanti che davanti ad un ostacolo non bisogna mai arrendersi ed è proprio per questo che oggi vi presentiamo 4 modelli di auto di tutto rispetto che potrebbero fare al caso vostro.

Kia Picanto

La prima auto di cui vi parliamo è la rinnovata Picanto della Kia. Acquistabile attraverso l’incentivo nella sua versione 1.0 che conta un cambio manuale a 5 rapporti ed un sistema di rifornimento Eco-GPL, la sua versione base ha un costo di listino pari a 13000 euro, i quali scendono a 9.500 grazie alla rottamazione.

Disponibile anche ad un prezzo minore e con rifornimento a benzina, la stessa potrà essere acquistata solo nella versione sopracitata in quanto garante di emissioni blocca a 100 g/km.

Citroen C1

Il secondo veicolo che potrebbe fare a proprio caso fa parte della rosa di Citroen ed in particolar modo si configura nel modello C1 vTi 72 S&S che prevede rifornimento a benzina e un cambio manuale a 5 rapporti. Grazie alle sue emissioni di anidride carbonica bloccate a 88 g/km questa auto costa da listino ben 11250 euro, i quali scendono a 7.750 euro grazie alla rottamazione.

Hyundai i10

Terza vettura che non sfora il budget dei diecimila euro è la Hyundai i10 nella versione Advanced Ecopack. Grazie al suo motore a benzina 1.0 e le sue emissioni bloccate tra i 97 ed i 105 g/km questo veicolo è perfetto da portare a casa alla modesta cifra di 9.400 euro grazie all’incentivo (al fronte degli 12.900 da listino).

Dacia Sandero Streetway Comfort

Quarta auto da considerare se si desidera acquistare un nuovo veicolo compatibile con il bonus è la Dacia Sandero Streetway in versione Comfort. Grazie alle sue emissioni comprese tra i 94 e 98 grammi di CO2 per chilometro, questo modello si configura tra i più economici e vantaggiosi per via del suo motore Blue dCI75 a gasolio ed il suo prezzo scontato ammontante a soli 7950 euro.