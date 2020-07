Rimanere tranquilli per un paio di mesi sembra richiedere troppo ai malintenzionati, i quali proseguono il loro operato malevole coniando nuove modalità di truffa sempre più pericolose agli occhi dei cittadini. Dopo le iniziative prese in merito al canone RAI, torna nel mirino dei criminali la maggiore società erogatrice di utenze ossia Enel: sfruttata per poter trarre in inganno quanti più utenti possibili, la nuova frode che si manifesta attraverso chiamate telefoniche non è passata inosservata, facendo insospettire molte persone ma traendone in inganno altrettante grazie alle bollette della luce.

Enel: la nuova truffa sfrutta le bollette della luce, ecco a cosa bisogna prestare attenzione

Come già anticipato, la nuova truffa ai danni dei clienti e di Enel si manifesta attraverso delle telefonate. Effettuate soprattutto in orari scomodi come la sera tardi così da prendere alla sprovvista le vittime designate, tali frodi mirano a creare confusione nella mente dei clienti così da spingere gli stessi ad agire in fretta e furia e trarre in inganno senza grosso impegno.

Le ultime segnalate dagli stessi utenti che sospettosi hanno dubitato della comunicazione, prevedevano un iter standard attraverso cui un soggetto non identificato telefonava ad un cliente, comunicando lui il mancato pagamento delle bollette della luce e avvisandolo della possibilità di sanare la morosità istantaneamente ed evitare lo stacco dell’energia attraverso la fornitura degli estremi del proprio conto corrente.

Ma cosa fare nel caso non si sia sicuri se si tratti di una truffa o meno? Molto semplicemente tenere a mente un dettaglio: Enel e il resto delle compagnie fornitrici di energia elettrica non comunicano mai attraverso telefonate il mancato pagamento delle bollette della luce.