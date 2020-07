Di recente Apple sembra essersi rivolta direttamente ai suoi clienti offrendo alcuni consigli pratici che possono rivelarsi utili per tutti i possessori di MacBook. Il colosso di Cupertino ha rivolto ai clienti l’invito a non utilizzare strumenti di spessore superiore allo 0,01 mm per coprire la videocamera. Il motivo di tale suggerimento è ovvio e riguarda i danni che una cover non adatta potrebbe causare al display e ad alcuni sensori.

Apple consiglia di non coprire la videocamera dei MacBook per evitare i danni al display!

Lo spazio presente tra il display e la tastiera di MacBook, MacBook Air e MacBook Pro è studiato appositamente per evitare che il dispositivo possa subire dei danni. Mantenere inalterato quello spazio è quindi fondamentale al fine di non intaccare i prodotti Apple e poter usufruire delle funzioni offerte senza alcun problema.

Il colosso di Cupertino, quindi, suggerisce di non utilizzare strumenti il cui spessore superi quello di un foglio di carta poiché, alla chiusura del MacBook, display e sensori potrebbero subire dei danni. Apple procede consigliando non soltanto di utilizzare coperture di spessore massimo 0,01 mm, ma anche di evitare l’utilizzo di tutte le cover che potrebbero lasciare residui adesivi. Continua, poi, esortando gli utenti ad eliminare la copertura ogni qualvolta si chiuda il computer se adottata per coprire la FaceTime HD.

In sostanza Apple consiglia di affidarsi al sensore luminoso, posto accanto alla webcam del dispositivo, che ne segnala l’accensione; e invita ad autorizzare manualmente le varie app ad accedere o meno al microfono e alla videocamera.