Durante queste settimane di inizio estate gli utenti stanno scoprendo una serie di importanti novità per il futuro prossimo di WhatsApp. A breve, ad esempio, gli sviluppatori andranno a sperimentare il nuovo servizio WhatsApp Pay, la funzione che renderà possibile l’invio di somme di denaro tra amici direttamente attraverso la chat.

WhatsApp, stop agli annunci commerciali in chat: se ne riparla l’anno prossimo

La piattaforma per i pagamenti rappresentata uno degli upgrade più attesi dal pubblico, a differenza invece dell’aggiornamento che avrebbe dovuto portare le pubblicità all’interno della chat. Le buone notizie per gli utenti, quindi, non mancano dato che proprio quest’ultima novità è stata rinviata.

Già durante lo scorso inverno, era atteso tale cambiamento per WhatsApp. La maggior parte dei leaker dava per scontato l’esordio degli annunci commerciali nella sezione delle Storie. Quando sembrava essere tutto pronto però vi è stato il rinvio. In base a quelli che sono gli ultimi rumors, la presenza delle pubblicità su WhatsApp è attesa non prima del prossimo 2021.

I malumori del pubblico nei confronti di tale upgrade hanno giocato senza ombra di dubbio un ruolo fondamentale, tuttavia però la causa reale del rinvio sembra essere un’altra. Attraverso gli annunci commerciali, gli sviluppatori di WhatsApp volevano creare una sorta di indotto economico per la chat di messaggistica istantanea. Lo schema, d’altronde, era simile a quello già previsto con Facebook o Instagram. Ebbene, prima di optare per questa soluzione definitiva il team di WhatsApp ha deciso di valutare soluzioni alternative da qui ai prossimi mesi.