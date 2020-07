WhatsApp offre sempre agli appassionati ed agli addetti ai lavori degli spunti di riflessione. Durante questa stagione estiva, i leaker si stanno concentrando su un nuovo aggiornamento che andrà a cambiare ancora una volta l’aspetto della chat di messaggistica istantanea. Sulla piattaforma, a breve, sarà possibile effettuare pagamenti online.

WhatsApp Pay, la novità in stile PayPal della cat

Il team degli sviluppatori manderà presto in roll out l’estensione del servizio, WhatsApp Pay. Questa funzione sarà sperimentata in un primo momento in Brasile e poi, sulla base degli accordi con istituti bancari, sarà anche disponibile in altri paesi dove è forte l’influenza della chat.

WhatsApp Pay può essere visto come una sorta di risposta a PayPal. Attraverso la chat, infatti, ogni utente potrà associare una sua carta di credito o un suo conto corrente all’account. Una volta effettuata l’associazione, si potranno inviare soldi ad amici in pochi click. Al tempo stesso, sempre tramite WhatsApp sarà possibile effettuare acquisti di prodotti messi in vendita dai nuovi profili Business.

L’influenza di PayPal in WhatsApp Pay è evidente anche per quanto concerne le tariffe. Per le semplici commissioni – lo scambio di denaro con amici e contatti della rubrica – non è previsto alcun costo extra, mentre per acquisti su canali commerciali è prevista una piccola commissione sul saldo totale.

Ovviamente, gli sviluppatori avranno molto da lavorare per quanto concerne sicurezza. Mai come con WhatsApp Pay, infatti, sarà determinate proteggere i propri dati da i cybercriminali della rete. Su questo fronte, una garanzia è data dal già presente servizio di crittografia end-to-end.