Da molti mesi, gli utenti di TIM sono invogliati dallo stesso gestore ad attivare il sistema delle Ricariche Automatiche. Per favorire l’adozione di tal metodo di fatturazione per le ricaricabili, in queste settimane il gestore ha previsto delle promozioni speciali.

TIM, con le Ricariche Automatiche c’è un bonus legato ad internet 4G

Per l’estate è previsto un ulteriore bonus per tutti gli abbonamenti che sceglieranno la Ricarica Automatica. Dopo gli incentivi delle scorse settimane, per questa occasione il gestore sceglie di proporre un’offerta dedicata alla navigazione internet.

Tutti coloro che sceglieranno di attivare sul proprio profilo – attraverso il sito internet ufficiale – la modalità di Ricarica Automatica riceveranno 10 Giga a costo zero. La promozione è davvero unica nel suo genere, dato che la soglia extra dei 10 Giga sarà rinnovata mensilmente per un anno a partire dal giorno dell’attivazione.

Ovviamente i 10 Giga si aggiungono alla quota internet che già è contemplata con la propria ricaricabile di riferimento. La durata massima della promozione è quindi di dodici mesi. A conclusione dell’anno, gli utenti non potranno rinnovare in alcun modo l’iniziativa ed il bonus andrà quindi in scadenza. Allo stesso tempo, non saranno previsti costi aggiuntivi oltre al prezzo di rinnovo della promozione.

Il metodo di Ricarica Automatica prevede alcuni limiti. La fatturazione automatica potrà essere attivata solo ed esclusivamente dagli utenti con carte di credito, con conti correnti o dai possessori della carta ricaricabile TIM Pay. L’attivazione di Ricarica Automatica è vincolata anche al prezzo dell’offerta di riferimento: questo non potrà essere inferiore ai 3 euro ogni mese.