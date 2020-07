La seconda parte di questo mese di luglio sarà caratterizzata dalle ultime giornate della Serie A. Su Sky e su DAZN andranno in scena le partite decisive per i verdetti finali del campionato, in attesa del mese di agosto caratterizzato dalla presenza delle coppe europee. Per la ripresa del calcio, ed in generale dello sport, una novità è attivata da TIM.

TIM, come vedere tutte le ultime partite di Serie A completamente gratis

La compagnia italiana già ha investito tante risorse nel settore dell’intrattenimento tv: basti pensare alla piattaforma TIMvision o anche alla nuova offerta chiamata Mondo Netflix. Da questa estate, il provider ha deciso di fare il grande passo e di impegnarsi direttamente anche nel settore sportivo.

Attraverso la piattaforma TIMvision gli abbonati di TIM potranno ora acquistare il nuovo ticket Mondo Sport. Il servizio ha un costo standard di 29,99 euro ogni trenta giorni. A questo prezzo mensile, gli abbonati avranno a loro disposizione libero accesso a tutte le esclusive di DAZN e Sky (con la visione di NOW TV).

Il pacchetto è completato da tutto il catalogo di film e serie tv disponibili con TIMvision e dal decoder di nuova generazione TIMvision Box, offerto in comodato d’uso senza costi aggiuntivi.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono tale ticket, il primo mese sarà completamente a costo zero. Gli appassionati potranno quindi seguire le ultime partite della loro squadra del cuore, in maniera gratuita. In base alle attuali direttive di TIM, questa promozione sarà attiva sino al prossimo 31 Luglio.