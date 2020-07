Netflix propone un catalogo sempre aggiornato con titoli mozzafiato. Ci sono molte serie TV che in questo lockdown sono state particolarmente seguite e sono riuscite a raggiungere dei record in senso di ascolti davvero importanti. Tra le serie TV più apprezzate dagli utenti abbiamo The Order, Dark, Stranger Things, Tredici, You. Scopriamo di seguito le ultime novità a riguardo.

The Order, Dark, Stranger Things, Tredici, You: le ultime novità

Iniziamo la carrellata di novità con The Order. La serie TV horror soprannaturale ha mandato in onda fino ad ora due stagioni. Allo stato attuale, non abbiamo conferme ufficiali, ma a quanto pare la terza stagione dovrebbe arrivare sicuramente.

Per quanto riguarda Dark invece, la notizie sono abbastanza recenti: la terza stagione è stata rilasciata da poco su Netflix. La brutta notizia però è che ciò che è stato presentato era una trilogia, quindi è sicuro che non ci sarà una quarta stagione, a meno che non ci sia qualche improvviso stravolgimento, ma è difficile.

Le novità su Stranger Things sono attese da molti utenti. Le riprese della quarta stagione erano ricominciate prima che avvenisse il lockdown. Si vociferava che le riprese sarebbero ricominciate presto, ma non è ancora stata stabilita una data precisa. Le notizie in merito sono davvero poche, l’uscita della serie slitterà senz’ombra di dubbio.

Anche Tredici ha avuto un successo planetario tra vari tipi di pubblico, non solamente adolescenti. Proprio come è accaduto per Dark, il ciclo narrativo della serie TV sembra essere giunto al termine con la quarta stagione.