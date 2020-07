La 33^ giornata del campionato di calcio di serie A entra nel vivo e, come di consueto, l’esclusiva dei match è rigorosamente targato Sky e DAZN. Come detto, la giornata numero 33 che si disputerà oggi 15 luglio entra nel vivo dopo l’anticipo del martedi ha visto una netta vittoria dell’Atalanta sul Brescia per 6-2. Sky e DAZN trasmetteranno oggi sette partite della 33^ giornata che si chiuderà giovedì 16 luglio, con gli ultimi due incontri in programma.

Ma vediamo nel dettaglio i sette incontri di oggi 15 luglio, con orari e i canali dover poter seguire le partite in programma.

Orari e dove vedere le partite del 15 luglio

Molte le partite in programma che riportiamo di seguito. Tutte le squadre sono alla ricerca di punti importanti, chi per un posto in Europa chi per cercare la salvezza, considerando che con quella di oggi sono solo sei le partite che restano prima della chiusura del campionato.

Milan-Parma, ore 19:30 (Sky Sport Serie A)

Bologna-Napoli, ore 19:30 (DAZN1)

Sampdoria-Cagliari, ore 19.30 (Sky Sport 253)

Roma-Hellas Verona, ore 21:45 (Sky Sport 254)

Sassuolo-Juventus, ore 21:45 (Sky Sport Serie A)

Lecce-Fiorentina, ore 21:45 (DAZN1)

Udinese-Lazio, ore 21:45 (Sky Sport 253)

Diretta Gol, ore 19.30 e 21.45 (Sky Sport 251)

