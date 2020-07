Comunemente considerate di poco valore e quasi inutili visto l’imminente fronte virtuale, le SIM telefoniche hanno da offrire molto di più di quello che potrebbe sembrare agli utenti appassionati al mondo dei telefonini. Piccole, colorate e contrassegnate da una serie di numeri, di card telefoniche ne esistono a migliaia sebbene di Goldnumber o Top Number invece ne esistano poche centinaia. Ma cosa sono? Perché vengono definite così?

SIM telefoniche: in alcuni casi possono valere centinaia o migliaia di euro grazie ad una loro particolarità

Le SIM telefoniche possono essere rare? Se a primo acchito la risposta potrebbe sembrare negativa, in realtà dietro ad un mondo di numeri si celano una nicchia molto particolare che è rappresentata dalle cosiddette card Top Number.

Caratterizzate per delle combinazioni di numeri particolari ed estremamente rare, le SIM Top Number hanno fatto impazzire più volte i collezionisti fino a diventare anche oggetti di aste speciali e destinate a fini solidali. Visto il numero ristretto di queste card telefoniche, trovarne una disponibile è molto difficile ed è proprio per tale motivo che il loro valore risulta essere così alto. Non è fatto un mistero, infatti, che in alcune occasioni i collezionisti sono arrivati a proporre persino ventimila sterline pur di portare a casa questo piccolo trofeo.

Precisiamo, in ogni caso, che in Italia gli operatori telefonici coniano tali SIM anche per ragioni altruistiche: in occasioni di raccolte fondi, ad esempio, TIM, Vodafone e WindTre si sono più volte mostrate disponibili a tale scopo incentivando le donazioni attraverso questi oggetti.