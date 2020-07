Non solo tablet di fascia alta, Samsung ha in cantiere anche qualche dispositivo di fascia media. Secondo il benchmark comparso di recente, in sviluppo ci sarebbe un modello con il nome in codice SM-T505. Secondo le informazioni attualmente disponibile, non dovrebbe essere altro che un modello della serie Galaxy Tab A; niente è certo, ma sembra essere così.

La parte più interessante di questo futuro tablet è che è alimentato da uno Snapdragon 662 di casa Qualcomm. A supporto del chip in questione ci sono 3 GB di RAM, quantitativo standard per questo genere di dispositivi. A bordo arriverà con già installato Android 10, ovviamente visto che è quasi passato un anno dall’arrivo di tale versione del sistema operativo.

Samsung SM-T505

Il processore, a dire il vero, è elencato con il nome in codice Bengal. Un’analisi più approfondita dello stesso indica che si tratta di un’octa-core con due cluster da 4 e 4 di CPU e con a bordo una GPU Adreno 610 la quale viaggia a una velocità di clock di 980 MHz. Sempre secondo queste informazioni, i processori possibili di Qualcomm potrebbero essere due, lo Snapdragon 662, appunto, o lo Snapdragon 665, meno probabile.

Nonostante il numero, il primo è più recente del secondo. È stato presentato solo all’inizio dell’anno e vanta un processo costruttivo da 11 nm. Questo chip presenta un supporto per una lunga lista di tecnologie all’avanguardia quindi risulta essere il chip più indicato per un tablet di ultima generazione, per quanto economico sia. In ogni caso, ora che è stato avvistato il benchmark, è plausibile che le informazioni in uscita diventeranno sempre di più.