Il catalogo di Netflix si presenta sempre rifornito di novità, ciononostante gli abbonati non sono interessati alle sole serie debuttanti e film originali in quanto la loro attenzione è riservata anche a quei titoli ormai consolidati e dei quali, attualmente, si è in attesa di nuove stagioni. Proprio in merito a questo ultimo punto, sappiamo che sono numerosi gli show attualmente in produzione e tra questi rientrano anche i rinomati Riverdale ed Elite… ma per quanto riguarda il distopico Black Mirror? Scopriamo tutte le novità.

Elite, Riverdale e Black Mirror: quando torneranno su Netflix con nuove puntate?

Domandarsi quando determinati show torneranno a fare la loro apparsa su Netflix è più che lecito: dopotutto il lato “negativo* delle serie TV è proprio questo, creano dipendenza; parlando di Netflix, tuttavia, fornire delle risposte esatte non è mai possibile visto che il colosso dello streaming tiene per sé la maggior parte dei dettagli.

Le riprese per la quinta stagione di Riverdale sarebbero dovute iniziare con luglio: attualmente non ci è possibile confermare se le stesse sono state avviate, ma in ogni caso lo show tornerà il prossimo anno con una novità tutta da scoprire (qua per le anticipazioni).

Elite, a sua volta, avrà una quarta stagione sebbene la stessa sarà diversa dalle altre: vista la conclusione degli studi da parte di diversi studenti, gli stessi non torneranno come protagonisti della serie TV. L’uscita, anche in questo caso, è fissata al 2021.

Black Mirror 6, infine, si trova in un limbo: capire se questo show verrà prodotto o meno non è facile viste le discordanti affermazioni rilasciate dallo showrunner. In caso di novità, in ogni caso, Netflix non farebbe attendere i suoi spettatori più a lungo di quanto già non stiano facendo.