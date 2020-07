Come ben saprete, il colosso Realme domani 16 luglio 2020 presenterà dei nuovi dispositivi. L’azienda intende accelerare il passo nel mondo della ricarica cablata per smartphone e ha annunciato di essere pronta.

I nuovi dispositivi infatti, sempre a detta dell’azienda, avranno una ricarica rapida da 125W, addirittura al di sopra di Oppo, pronta a sfondare il muro dei 120W. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme: nuovi smartphone con ricarica rapida fino a 125W

Gli indizi che ci portano a pensare che gli smartphone si potranno ricarica così rapidamente sono diversi. Il primo riguarda Xu Qi Chase, vicepresidente di Realme Cina, il quale attraverso il proprio profilo Weibo ha pubblicato una sequenza di numeri in codice binario – 1111101 – che se convertita in decimali, darebbe come risultato il numero 125.

Il secondo indizio, molto più semplice da interpretare, arriva dall’account Twitter del presidente di Realme India, attraverso un post composto esclusivamente dall’emoticon del fulmine, riprodotta per 121 volte. Il riferimento punta chiaramente ad una ricarica rapida, vicina ai 125W. Sono ovviamente tutti indizi non confermati. Non dimentichiamoci che c’è anche in ballo la presentazione del nuovo X50 5G, attesissima da tutti i fan del colosso.

Per scoprire se sarà davvero il colosso Realme a battere il record di ricarica più veloce non ci resta che attendere solamente fino a domani. Rimane comunque aperta la questione dell’impatto sulle batterie (in termini di longevità e degrado) derivante da soluzioni per una ricarica così rapida. Non ci resta che attendere ancora un giorno per scoprire se le indiscrezioni delle ultime ore saranno confermate. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena lo sapremo. Stay Tuned!.