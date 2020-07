Molto spesso l’uomo ha cercato sempre di dare un significato concreto a termini come Apocalisse e Fine del Mondo. Proprio per questo motivo e per questa continua ricerca, negli ultimi anni in particolare, sono saltate fuori in tutto il globo davvero tantissime teorie e profezie a riguardo, che potrebbero essere più o meno interessanti.

Sul web infatti, anche se facciamo un giro veloce, riusciremo a vedere che c’è una quantità davvero ampia di profezie che sono state teorizzate centinaia di anni fa. Tra le più celebri abbiamo sicuramente quelle dei Maya, conosciuti in tutto il mondo per la profezia della fine del mondo che sarebbe avvenuta il 12/12/2012. In più c’è quella di Ezechiele, contenuta nel libro della Genesi.

Le suddette profezie, come accennato prima, hanno riscosso davvero un successo molto ampio, tant’è che nelle ultime settimane se ne sta parlando in misura davvero ampia a causa degli ultimi catastrofici eventi che, secondo alcuni, sarebbero tutti strettamente legati ad una possibile Apocalisse.

Profezie sull’Apocalisse e Fine del Mondo: il motivo per cui non si deve credere a tali profezie

Come le fake news, queste profezie fungono come diffusori di ansia e panico tra i cittadini. Infatti, per quanto concerne la profezie dei Maya, c’era stata la previsione di una possibile fine del mondo nel mese di luglio, ma come abbiamo potuto ben capire anche da quello che è successo 8 anni fa, non era altro che l’ennesima fake news.

Per quanto riguarda la Profezie di Ezechiele invece, la teoria dei pesci rossi nel Mar Morto sembrerebbe aver avuto dei riscontri da un recente scatto del reporter israeliano Noam Bedein. Anche se, prendendo in considerazione il luogo, è difficile poter credere ad un’immagine poco chiara.