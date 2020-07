Diversi mesi fa l’azienda cinese Oppo ha portato per il mercato cinese i nuovi smartphone della serie Reno e tra questi c’è il nuovo device Oppo Reno 4 Pro. A quanto pare il device in questione potrebbe presto debuttare a livello globale, dato che nel corso delle ultime ore sono arrivate diverse certificazioni.

Certificazione NCC per Oppo Reno 4 Pro

Il nuovo device di fascia medio-alta Oppo Reno 4 Pro 5G è stato certificato dall’ente taiwanese NCC ed è stato registrato con il numero di modello OPPO CPH2089. In questa certificazione, in particolare, sono state allegate diverse immagini dal vivo che raffigurano lo smartphone in una colorazione nera (la quale è al momento inedita anche per il mercato cinese).

Da queste immagini, possiamo constatare come il design sia identico a quello della versione per il mercato cinese, fatta eccezione per la nuova colorazione nera. Sul fronte è presente un display con un piccolo foro sul lato sinistro e con i bordi leggermente curvi. Sul retro, invece, il modulo fotografico è a forma di L ed è composto da una tripla camera accompagnata da un flashLED. LA certificazione NCC ci ha infine rivelato che a bordo del nuovo terminale ci saranno ben 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno.

Vi ricordiamo che la variante cinese di questo nuovo smartphone monta sotto la scocca il SoC Snapdragon 765G di casa Qualcomm, il quale è in grado di supportare le reti di quinta generazione. Non mancano poi all’appello una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 65W e un sensore fotografico principale da 48 megapixel.