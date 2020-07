Ancora una volta Microsoft si trova costretta a mettere delle pezze su un problema non da poco che riguarda Windows. Alcuni ricercatori di sicurezza hanno trovato una falla di sicurezza nel software Domain Name System, una falla alquanto pericolosa visto le possibilità che si nascondono dietro di essa.

I ricercatori di Check Point hanno provato a sfruttare tale debolezza per eseguire dei codici dannosi. Quest’ultimi possono avere diversi scopi come dirottare siti web, intercettare qualsiasi e-mail, rubare informazioni private e prendere possesso di siti offline. Tutto molto grave in sostanza.

La rivelazione è avvenuta soltanto in questo momento proprio perché Microsoft si è già messa al lavoro e ha già rilasciato la patch che dovrebbe sistemare il problema. La compagnia esorta a tutti di scaricare l’aggiornamento per evitare di andare incontro ad attacchi malevoli.

Microsoft: il nuovo aggiornamento per far fronte a una falla

Secondo i ricercatori di Check Point, la falla ora ha un nome e si chiama SigRed. Si tratta di una falla molto vecchia che riguarda le versioni di Windows Server addirittura risalenti al 2003. La stessa Microsoft ha confermato la pericolosità di tale difetto che potrebbe permette a malintenzionati di prendere il controllo di più macchine in contemporanea.

Il fatto che i ricercatori siano riusciti a identificare il problema solo adesso non implica che negli anni qualche hacker non sia riuscito a scoprirla e ad averlo usata. Si parla di una falla vecchia di 17 anni, le possibilità che questo sia successo sono molte alte. Si tratta di un problema soprattutto per le aziende.