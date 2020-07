MediaWorld: smartphone e tecnologia a prezzi mai visti, battuto Expert

MediaWorld continua a rendere le cose molto più semplici agli utenti, i quali possono beneficiare di prezzi davvero interessanti grazie al nuovo volantino. All’interno del catalogo potete infatti scoprire tutti i prezzi migliori ma soprattutto in ambito tecnologico. Tutti i dispositivi mobili e quindi anche gli smartphone, sono offerti ad un prezzo di favore, il quale risulta inedito sul mercato in più casi.

C’è una particolarità: in questo caso il vettore mette le promozioni a disposizione sia all’interno dei negozi fisici che sullo Store online. Di solito tutte le aziende concorrenti stanno propendendo per gli acquisti in Store, escludendo dunque il sito. Si tratta dunque di un grande vantaggio che può essere sfruttato inoltre con la possibilità di finanziare ogni acquisto senza dover incorrere in tassi di interesse. TAN e TAEG sono allo 0% e quindi basterà solo presentare il vostro conto corrente bancario o una carta di credito per portare a termine le vostre compere.

MediaWorld: il nuovo volantino è davvero incredibile, ecco i migliori smartphone

MediaWorld continua a dire la sua per quanto riguarda la tecnologia. Con il volantino che oggi vede la sua ultima uscita, è possibile notare grande risparmio soprattutto sui top di gamma. Un grande esempio è sicuramente il Samsung Galaxy S20 che in questo caso costa soli 649 € a fronte della cifra originaria di 929 €.

Ovviamente le offerte spaziano tra i vari marchi di smartphone, ma non solo. Anche gli elettrodomestici sono disponibili a prezzi veramente incredibili. Se volete scoprire tutte le offerte e tutti i prezzi, a questo link potrete trovare davvero tutto.