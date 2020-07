Il servizio di streaming video più amato in assoluto da tutti gli utenti è sicuramente Netflix. La piattaforma offre una quantità di scelte sempre molto ampia e anche la qualità non lascia a desiderare. Il periodo di lockdown ha permesso a numerose serie di fare ascolti mai visti prima d’ora, essendo che molte persone erano costrette a stare a casa. Tra le serie TV più seguite in assoluto ne abbiamo sicuramente tre in particolare, ossia Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. Andiamo a vedere quali sono le ultimissime novità.

Lucifer, Vis a Vis e The Witcher: le nuove puntate su Netflix

Incominciamo parlando di Lucifer. La serie TV ha riscosso un notevole successo negli ultimi anni, tant’è che è una delle serie che gli utenti aspettano maggiormente. Lucifer, dopo una lunga attesa, tornerà sulla piattaforma Netflix a partire dal 21 agosto. Verranno pubblicati i primi 8 episodi della quinta stagione.

Continuiamo con Vis a Vis. Sarà possibile assistere allo spin-off tanto acclamato dagli ultimi giorni di luglio, anche se in Spagna è già andato in onda sui canali FOX. Lo spin-off si chiamerà Vis a Vis: El Oasis e le protagoniste saranno due: Zulema e Macarena. Il compito arduo sarà quello di rispettare le attese, ma sembra che in Spagna stia riscuotendo un buon successo.

Infine, concludiamo parlando di The Witcher. La serie TV ha riscosso un successo davvero ampio, ma per una nuova stagione si dovrà aspettare. Il cast non sembra essere tornato sul set, ciò significa che la seconda stagione arriverà probabilmente l’anno prossimo.