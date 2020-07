Con molta probabilità anche nel corso di questa stagione estiva ci sarà un buon successo di pubblico da parte di Iliad. Il gestore transalpino, che oramai rappresenta una realtà consolidata del mercato italiano, a breve raggiungerà la quota di sei milioni di abbonati.

Iliad, i tre servizi a costo zero disponibili per tutti i nuovi clienti

I nuovi clienti che sceglieranno di attivare una SIM con Iliad, potranno optare sia per la promozione Giga 50 che per la ricaricabile Giga 40. In ambedue i casi, oltre a soglie e prezzi vantaggiosi, gli abbonati potranno anche beneficiare di tre servizi a costo zero.

Una delle principali caratteristiche delle ricaricabili di Iliad è la possibilità di effettuare chiamate gratuite in molti paesi dell’estero. Gli utenti potranno quindi comunicare liberamente con parenti ed amici in oltre sessanta stati del mondo, senza badare ad eventuali costi aggiuntivi sul piano mensile.

Con le SIM di Iliad anche la segreteria telefonica è a costo zero. In contrapposizione con TIM e con Vodafone, gli abbonati del provider francese potranno ascoltare senza spese extra tutti i messaggi lasciati in segreteria dagli amici.

Ulteriore vantaggio per le iniziative Giga 40 e Giga 50 è la totale assenza di piani tariffari. Le attuali promozioni di Iliad prevedono tutti i consumi già inclusi nel costo mensile della ricaricabile. Al termine della quota internet, ad esempio, la navigazione sarà interrotta in automatico. Ciò significa che a differenza di TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad non sono previste spese aggiuntive per chiamate, internet o per inviare SMS.