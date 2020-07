Presto arriverà una vera rivoluzione in fatto di veicoli che non usano combustibili fossili. Se ormai siamo già quasi abituati a sentire parlare di supercar elettriche, tra poco sentiremo parlare anche di supercar a idrogeno. A proporne una sarà Hyperion Motors che ha lavorato su un progetto del genere da diversi anni.

Ad alzare l’hype a tutti gli appassionati delle quattroruote ecco che la compagnia ha rilasciato un video teaser del veicolo in questione, l’XP-1. La sua presentazione ufficiale avverrà soltanto il mese prossimo quindi non c’è tanto da aspettare.

Precedentemente, a gennaio, era stato detto che la presentazione del suddetto veicolo sarebbe dovuta avvenire a uno dei maggiori palcoscenici in fatto di vetture, il Salone dell’Auto New York. Causa emergenza COVID-19, questo evento non si terrà, ma al suo posto, Hyperion terrà una presentazione in streaming, come molti altri espositori.

Hyperion XP-1: la supercar alimentata a idrogeno

Le parole del CEO della compagnia, Angelo Kafantaris: “Siamo estremamente entusiasti di lanciare Hyperion nel mondo in modo da poter educare le persone ai vantaggi dei sistemi di alimentazione basati sull’idrogeno. Essendo l’elemento più abbondante nell’universo, il potenziale è praticamente illimitato. Il nostro obiettivo è raccontare la storia dell’idrogeno con veicoli e soluzioni infrastrutturali d’ispirazione.”

Il punto focale su si basa il veicolo, aspetto che viene sottolineato proprio dal video rilasciato di recente, è il propulsore idrogeno-elettrico ad alte prestazioni e zero emissioni. In sostanza, tra breve potremo assistere a quella che potrebbe diventare una supercar del futuro, ma nel presente, la prima di tante.