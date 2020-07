Nel mondo videoludico si discute moltissimo su una prossima e importante uscita, quella di Grand Theft Auto nella sesta edizione o meglio conosciuto come GTA 6. Tantissimi appassionati di videogiochi non vedono l’ora di scoprire quello che RockStar Games ha sviluppato in questa nuova edizione, soprattutto perché sono passati circa sette anni dall’ultima edizione.

Non ci sono ancora annunci ufficiali a riguardo perché Rockstar Games solitamente non svela alcun dettaglio al suo pubblico prima della sua data d’uscita, ma in rete già si ipotizza a quella che potrebbe essere la mappa del gioco. Ecco le novità.

GTA 6 sta per arrivare sulle console: ecco quali sono le novità sulla probabile mappa e data d’uscita

La casa produttrice ha da sempre abituato i players a dei videogame vasti e sconfinati e, infatti, si prevedono grandi cose anche per quanto riguarda questa sesta edizione di GTA. Una delle più grandi fonti è Kotaku che dopo una grande e importante analisi della cultura lavorativa di Rockstar ha lanciato una vera e propria news in rete rivelando l’idea di una grande mappa rispetto a quella di GTA 5.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete, il nuovo videogame potrebbe essere ambientato a Vice City e che potrebbe essere anche questa volta un open world. Si parla anche di una città ispirata al Sud-America (ovvero quella di Rio), ma queste al momento sono soltanto voci da corridoio perché non è ancora giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito.

Per quanto riguarda la probabile data d’uscita, invece, secondo la società madre, Take-Two, i nuovi videogame potrebbero arrivare a partire dall’anno prossimo dal mese di Marzo.