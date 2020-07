Gli smartphone attualmente in commercio hanno costi piuttosto importanti perché sono dei device che sostituiscono tantissimi oggetti come, ad esempio, una fotocamera. Scattare foto è una passione di gran parte dei consumatori, insomma, chi non vuole ricordare un momento scattando una foto? Gli smartphone attualmente disponibili offrono delle grandi prestazioni sotto questo punto di vista perché anche un modello nella media a livello economico offre una buona qualità di fotocamera.

Fortunatamente ad affiancare la qualità delle fotocamere degli smartphone sono le tantissime applicazioni in rete, a pagamento e non, che permettono di modificare e personalizzare una fotografia a proprio piacimento rendondola unica. C’è una vasta scelta in rete, ma ecco quali sono quelle più gettonate dagli utenti.

Smartphone e fotografia: ecco quali sono le migliori applicazioni da utilizzare

Per tutti gli utenti che amano utilizzare la propria fotocamera dello smartphone ci sono delle applicazioni in merito molto gettonate perché permettono di effettuare innumerevoli modifiche. Ad esempio, una delle più conosciute è Snapseed: un’applicazione molto intuitiva che permette di modificare le foto con dei filtri o con delle funzioni specifiche. Può essere scaricata sia da dispositivi Android che Apple.

Un’altra molto conosciuta è 1967 – Vintage Filters che permette di modificare le foto con dei filtri ad effetto retrò. Si possono soltanto inserire i filtri e modificare l’intensità dell’effetto scelto. In questo caso è disponibile soltanto per gli utenti Android.

Anche Pixl è un’applicazione molto utilizzata e soprattutto molto intuitiva. E’ possibile fare una serie di modifiche come, ad esempio: correggere gli occhi rossi, modificare l’esposizione, la luminosità, migliorare la texture della pelle, e via dicendo. Può essere scaricata gratuitamente dagli utenti Android.