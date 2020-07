Come ben sappiamo, ormai, Fortnite continua ad essere da diversi anni uno dei videogiochi per console e PC più giocato di sempre. Tutto questo successo è dovuto principalmente al lavoro svolto costantemente dagli sviluppatori di Epic Games i quali, ogni settimana, rilasciano degli importanti aggiornamenti che permettono al gioco di punta dell’azienda Americana di non diventare mai banale. Non a caso, infatti, alcuni giorni fa è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di Fortnite che introduce parecchie novità. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Fortnite si aggiorna: ecco le ultime novità del gioco Battle Royale

Nel corso delle ultime settimane, come ben sappiamo, i giocatori di Fortnite hanno avuto la possibilità di mettere le proprie mani su alcune skin dedicate ai personaggi dell’universo Marvel. Dopo l’evento dedicato agli Avengers ed il costume in onore di Deadpool, oggi è il momento di spalancare le porte ad una nuova Star: Capitan America. La skin del supereroe, infatti, è finalmente disponibile all’interno dello shop presente nel gioco.

Tutti i giocatori interessati all’acquisto della seguente skin, potranno riscattarla nel negozio di Fortnite effettuando una spesa di 2.000 V-Bucks, all’incirca 20,00 Euro. Ecco di seguito quanto affermato da Epic Games in merito alla nuova skin: “[…] Il costume di Capitan America include due oggetti: il dorso decorativo e il piccone in proto-adamantio. Brandite lo scudo usandolo come piccone, oppure sfoggiatelo con fierezza sulla schiena.”.

Nonostante ciò, però, Epic Games ci ha abituato a molteplici novità ogni settimana. Cosa cambierà con l’arrivo del prossimo aggiornamento? Restate connessi per non perdervi nessuna notizia.