Alla conferenza stampa EA Play Live, tenutasi in streaming per rispettare le norme sul COVID-19, c’è stata la possibilità di presentare una varietà ampia di titoli targati Electronic Arts e tra questi non poteva di certo mancare FIFA 21.

Il Coronavirus ha messo in ginocchio vari settori in tutto il mondo, tant’è che i fan più accaniti della saga si preoccupavano di un possibile slittamento nell’uscita del gioco. La novità è che questo slittamento effettivamente ci sarà: il gioco normalmente sarebbe dovuto uscire a settembre, ma in questo caso uscirà il 9 ottobre 2020. Per tutti quelli che che acquisteranno la Champions Edition e La Ultimate Edition, potranno iniziare a giocare dal 6 ottobre. Invece, chi è abbonato ad EA Access, potrà incominciare l’esperienza videoludica il 1° ottobre.

FIFA 21: tutte le ultime novità riguardanti il titolo di EA Sports

Xbox One Series e la PlayStation 5. EA Sports ha inoltre annunciato una nuova funzione, ossia Dual Entitlment. Alcuni dei giochi che usciranno nei prossimi mesi potranno essere aggiornati gratuitamente da chi avrà modo di acquistare il gioco prima per PS4 e Xbox One, per poi passare successivamente alle nuove console. A breve, saranno lanciate le console di nuova generazione tanto attese da tutti: la. EA Sports ha inoltre annunciato una nuova funzione, ossia. Alcuni dei giochi che usciranno nei prossimi mesi potranno essere aggiornati gratuitamente da chi avrà modo di acquistare il gioco prima per, per poi passare successivamente alle nuove console.

Il gioco poi sarà disponibile anche nella sua versione PC con sistema operativo Windows 10. Sarà molto simile alla versione basata su PlayStation 4 e Xbox One. Sarà inoltre disponibile una versione del gioco chiamata “Legacy“: sarà priva di nuove funzionalità e ci saranno solamente divise e team aggiornati su Nintendo Switch. Non ci sono delle novità per quanto riguarda una possibile disponibilità su Google Stadia, ma è comunque da scoprire.